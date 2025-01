Ilrestodelcarlino.it - Anche Marcandalli piace ai siciliani

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alessandroavversario della Reggiana con la maglia del Palermo? Al momento si tratta solo di un’ipotesi ed è difficile che il suo passaggio dal Genoa ai rosanero venga completato in tempo da poter essere già schierato da Dionisi per la gara del ‘Città del Tricolore’, ma è assodato che isi siano interessati all’ex granata. Come loro hanno fattoil Venezia e l’Empoli in Serie A e pure altre squadre di B. La stessa Reggiana si era mossa per provare a intavolare un discorso per un suo ritorno, ma non c’è mai stata grande apertura né da parte del club rossoblu né da parte dell’entourage del giocatore che vorrebbe una B ‘alta’ o una A dove possa trovare spazio. Al momento è fermo a 46 minuti in A, peraltro non positivi, sotto la gestione dell’ex trainer Gilardino. f.