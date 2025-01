Ilgiorno.it - Allarme metalmeccanici. Grandi manovre a ’tavolino’ tra aziende, operai e politici

Un tavolo per lo sviluppo economico della Brianza. Un inedito, finora non è esistito niente del genere sul territorio, e da qui, se il modello funzionerà, verrà esportato al resto della regione. L’area farà scuola. La Regione Lombardia accoglie la richiesta di aiuto dei sindacati che ieri, dati alla mano, si sono presentati in Provincia al faccia faccia con le istituzioni per portate al centro dell’agenda politica "il futuro dell’industria metalmeccanica. Deve essere una priorità per tutti", hanno detto Pietro Occhiuto (Fiom), Enrico Vacca (Fim) e Giuseppe Cotrone (Uilm) e il Pirellone ha avanzato la proposta. Il tavolo potrà contare su risorse economiche che ci sono già: "Capita che alle imprese sfuggano bandi sull’energia, sulla digitalizzazione, sulla transizione ecologica: soldi disponibili", spiegano le sigle.