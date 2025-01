Lanazione.it - Al Teatro Nuovo di Pisa il “gioco” dei migranti-avatar con lo spettacolo The Game

, 22 gennaio 2025 - Venerdì 24 gennaio alle ore 21 appuntamento aldi, Piazza della Stazione 16, con loThe, regia di Gianluca Iumiento e prodotto da Binario Vivo con il contributo di Creative Europe, il programma di finanziamento istituito dall’Unione Europea per sostenere i settori culturali e creativi. Theè il termine utilizzato daiper descrivere le azioni di attraversamento illegale delle frontiere, nello specifico sulla rotta balcanica, con l’obiettivo di raggiungere le nazioni più prospere dell’Unione Europea. Nel cuore di questo contesto, l’associazione Binario Vivo di, dopo aver dedicato due anni di ricerche approfondite e studi sul campo all’interno dei campi profughi di Usivak e di Lipa in Bosnia Erzegovina, ha creato unoteatrale che si distingue per la sua natura provocatoria e la sua interattività, affrontando temi complessi come l’immigrazione e le severe difficoltà incontrate dalle persone durante i viaggi migratori.