Addio Juve decisione presa | non si torna più indietro

Lantus ha preso unadopo la deludente serata vissuta a Bruges. L’è nell’aria: non si.Da attore protagonista a comprimario. E’ la strana parabola vissuta in questi giorni da Dusan Vlahovic, escluso per la seconda volta consecutiva dalla formazione iniziale e gettato nella mischia soltanto al 76esimo nonostante le grosse difficoltà palesate ieri dallantus in fase offensiva. Thiago Motta, sia contro il Milan che ieri a Bruges, ha preferito affidarsi a Nico Gonzalez lanciando un chiaro messaggio alla società: nei suoi piani (considerando anche l’arrivo di Randal Kolo Muani) il serbo non ricopre più un ruolo centrale. E, di conseguenza, può essere sacrificato sul mercato.: non sipiù– TvPlay.it (LaPresse)I rapporti tra i due, al momento, non potrebbero essere più freddi.