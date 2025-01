Whiskey on the Rocks la storia vera dietro alla serie su Disney+

Leggi su Cinefilos.it

on the, lasuon theè una minisatirica svedese che debutterà su Hulu negli Stati Uniti e suin alcuni Paesi il 22 gennaio 2025. La, diretta da Björn Stein, è basata su unadi Jonas Jonasson e scritta da Henrik Jansson-Schweizer. Co-prodotta da SVT e The Walt Disney Company Nordic & Baltic, ladrammatizza un incidente realmente accaduto nel 1981, quando il sottomarino sovietico U-137 si incagliò nelle acque svedesi, dando luogo a uno stallo diplomatico di 11 giorni che miseprova la neutralità della Svezia durante la Guerra Fredda.Mescolando umorismo e dramma, laesplora i temi del potere, della diplomazia e delle relazioni internazionali, catturando sia l’assurdità che la tensione di quel periodo storico.