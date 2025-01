Von der Leyen | dura gara economica mondo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.45 Per sostenere la crescita dei prossimi 25 anni"l'Europa deve cambiare marcia". Così la presidente della Commissione Ue dal Forum economico mondiale di Davos. "Ho chiesto una relazione a Draghi -aggiunge von der- la prossima settimana presenteremo tabella di marcia". "L'ordine mondiale cooperativo immaginato 25 anni fa non si è realizzato. Al contrario, siamo entrati in una nuova era dicompetizione geostrategica. Dall'IA alle tecnologie pulite, dall' Artico al Mar cinese meridionale, laè aperta", sottolinea.