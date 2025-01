Lapresse.it - Usa, Trump si insedia e promette età dell’oro: “Pianteremo nostra bandiera su Marte”

Donaldriprende da dove aveva lasciato al termine del suo primo mandato. Giurando come 47esimo presidente americano, il tycoon ha promesso una nuova “etàdell’America“, rispetto al “declino” in cui a suo dire era precipitato il Paese nel corso del periodo in cui alla Casa Bianca sedeva Joe Biden. La ricetta è la stessa: dazi, espulsioni dei migranti e rifiuto di qualsiasi paletto di tipo climatico. Questa volta però le mire divanno oltre. L’uomo la cui vita è stata “salvata da Dio per rendere l’America di nuovo grande” punta allo Spazio e a, dove ha detto di voler piantare “laa stelle e strisce”, mentre il suo sostenitore numero uno Elon Musk sorrideva compiaciuto nella Rotonda del Campidoglio. La cerimonia si è tenuta al chiuso a causa del freddo artico che sta attanagliando Washington.