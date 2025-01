361magazine.com - USA, Melania Trump si prende la scena: dormirà alla Casa Bianca?

Si è presa lanel giorno dell’insediamentoCi risiamo, otto anni dopo. Come successo l’ultima volta, quando Donaldvenne eletto presidente degli Stati Uniti, anche questa volta la coniuge,sila.I suoi look, le sue espressioni, la sua distanza dal marito parlano da sole. La First Lady è apparsa come sempre distaccata, poco legata e interessata al marito.Leggi anche: USA: le prime decisioni di, States fuori dagli accordi di ParigiPer il giorno dell’insediamento,ha scelto un completo dello stilista americano Adam Lippes e soprattutto un cappello a tesa larga, che le ha coperto quasi tutto lo sguardo di Eric Javits, scarpe di Manolo Blahnik.Otto anni fa aveva indossato un completo di Ralph Lauren in azzurro ispirato a Jackie Kennedy.Gli unici sorrisi, cenni di “felicità”, li ha rivolti solo al figlio Barron e ha quasi rifiutato un bacio con il marito che si è dovuto accontentare della distanza.