Ucraina risoluzioni M5s-Avs | Stop all’invio di armi no agli attacchi in territorio russo Ma il Pd | Rispettare impegni con Ue e Nato

“Interrompere immediatamente la fornitura di materiali d’armamento alle autorità governative ucraine” e “relazionare alle Camere i dettin merito alle spese sostenute per le cessioni di forniture militari”. Sono glial governo contenuti nella risoluzione presentata al Sedal Movimento 5 stelle in vista delle comunicazioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto, sulla proroga dell’autorizzazione a fornire aiuti militari a Kiev. Il testo chiede all’esecutivo anche di “non dare seguito all’invito della risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2024 di revocare le restrizioni all’uso dei sistemi d’arma occidentali forniti all’contro obiettivi militari sul”; si incoraggia, invece, “una concreta svolta per profondere il massimo ed efficace sforzo sul piano diplomatico, in sinergia con gli altri Stati membri, per l’immediata cessazione delle operazioni belliche inucraino e l’avvio, con iniziative multilaterali o bilaterali, di negoziati utili a una de-escalation militare, per il raggiungimento di una soluzione politica, giusta, equilibrata, duratura, adoperandosi da subito per una Conferenza di pace da tenersi sotto l’egida delle Nazioni unite”.