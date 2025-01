Davidemaggio.it - Sanremo 2025: tutti gli autori delle canzoni

“Li ho scelti senza sapere chi li aveva scritti”, ha dichiarato Carlo Conti in merito ai 30 brani in gara al Festival di. La curiosità, insieme ai primi ascolti (qui le pagelle di DavideMaggio.it), è proprio nelle firme che registrano, come sottolineato dal conduttore e direttore artistico, “uno scambio die cantanti che si danno letra loro”.Il nome che più disi ripete è quello di Federica Abbate, unapenne più note nell’attuale panorama musicale italiano. La cantautrice milanese, tra testo e musica, compare ben dieci volte, firmando sette pezzi sanremesi; nel caso di Fedez, Sarah Toscano e Serena Brancale, sono suoi sia il testo che la musica. In passato ha partecipato aGiovani mentre per il Festival ha scritto, tra le altre cose, Due di Elodie e Supereroi di Mr.