Sanremo 2025 Tony Effe verso duetto con Noemi sulle note di Califano

(Adnkronos) – I duetti nella serata della cover disaranno prevalentemente con ospiti esterni alla gara, lo ha ammesso anche Carlo Conti, ma– a quanto apprende l’Adnkronos – sarebbero intenzionati ad andare in controtendenza sfruttando la novità introdotta quest’anno dal conduttore e direttore artistico del festival, che ha dato la possibilità ai cantanti in gara di duettare anche tra loro. A quanto apprende l’Adnkronos, i due artisti romani dovrebbero rendere omaggio, con l’iconica ‘Tutto il resto è noia’, a Franco, che peraltrocita anche nel brano che porta in gara, ‘Damme ‘na mano’, dove canta: “Ma di noi cosa direbbeche è durato troppo poco”. La coppia sarebbe una delle poche eccezioni: al momento i duetti già decisi sono praticamente tutti composti da un Big e un ospite esterno alla gara.