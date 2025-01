Sanremo 2025 i pronostici dopo i preascolti della stampa | Giorgia ancora favorita sale Olly e precipita Elodie

Leggi su Open.online

Secondo i bookmaker di Sisal,con la, èlaper la vittoria75esima edizione del FestivalCanzone Italiana di, in programma dall’11 al 16 febbraio nella cittadina ligure. I pagelloni pubblicati tra ieri e oggi su molte testate (qui trovate quello di Open) diventano tradizionalmente fondamentali come prima uscita relativamente pubblica dei brani in gara e anche come ultima vera deviazione delle quote per provare a capire, a scatola chiusa, su chi puntare per chi abbia voglia di aggiungere un pò di pepe alla visione dello show. Sisal ha raccolto le impressionie le ha tradotte in quotazioni per le scommesse sulla propria piattaforma. Alla vigilia deirisultava essere lae così rimane anche oggi, la sua vittoria con La cura per me infatti è data a 4,00.