Sanremo 2025, ecco chi sono i Big più quotati per la vittoria secondo giornalisti e scommettitori

Una nuova edizione del Festival diè ormai alle porte. L’evento televisivo più atteso dell’anno vedrà al timone Carlo Conti, che ha annunciato i nomi che lo spalleggeranno alla conduzione.Cresce l’attesa sui brani proposti dai trenta artisti in gara, che finora ne hanno svelato i titoli.Nel frattempo inelle ultime ore hanno avuto la possibilità di ascoltarli in anteprima.Ognuna delle testate ha stilato la propria classifica, attribuendo un voto a ciascuno dei cantanti con relativo commento tecnico della canzone in gara.Da questi giudizistate ricavate due classifiche, una più completa e l’altra parziale, cheil risultato della media dei voti arrivati.Stando a quanto ne emerge, tra i Big più apprezzati spiccano Brunori Sas, Simone Cristicchi, Achille Lauro e Giorgia.