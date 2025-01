Oasport.it - Sam Welsford vince la prima tappa del Tour Down Under 2025. La sintesi della Prospect-Gumeracha

Come già avvenuto lo scorso anno, ladeldi ciclismo su strada si conclude con il successo dell’australiano Sam. Il portacoloriRed Bull – BORA – hansgrohe si impone nella volata di gruppo, che decide l’epilogofrazione inaugurale di 150,7 km, da.Laè animata da una fuga con protagonisti due corridoriNazionale australiana, Zac Marriage e Fergus Browning, che brillano sulle strade di casa. Browning, in particolare, conquista la maglia di leaderclassifica degli scalatoriche la fuga venga neutralizzata a 23 chilometri dal traguardo.Negli ultimi chilometri, la corsa si infiamma con una velocità sempre più alta in vista dello sprint finale. La Red Bull – BORA – hansgrohe guida magistralmente il gruppo, e Danny van Poppel offre un perfetto lancio a