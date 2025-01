Ilrestodelcarlino.it - "Questi episodi sono la sconfitta dello sport"

"Di questo argomento avevamo già parlato". Non c’è scortesia nelle parole di Monia Gasperoni, presidente del Centro Coordinamento Club Cesena, alle prese con le reazioni ai fatti verificatisi domenica pomeriggio tra presunti tifosi di Cesena e Rimini sull’incolpevole campo di terza categoria di Gatteo Mare nel quale stava arrivano al termine il match tra Valverde e Cattolica. Non c’è scortesia, ma amarezza. "Ogni volta che si torna su argomenti di questo genere – sospira Gasperoni – vuol dire che siamo davanti a una. Unache nulla dovrebbe avere a che fare con lostesso. E che di certo non è collegata ai risultati che arrivano sul campo. E’ scontata la condanna da parte del Centro Coordinamento Club, che è da sempre in posizioni diametralmente opposte rispetto a quelle di chi strumentalizza una partita di calcio per lasciarsi andare a comportamenti come quelli che sivisti nelle scorse ore.