Pronostico Monaco-Aston Villa, la difesa traballa: occasione d'oro

è una partita della settima giornata di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni,.Da dicembre in poi il, una delle principali sorprese di questa fase campionato di Champions League – almeno per quanto riguarda la prima parte – ha perso progressivamente quota. Nell’ultimo mese i monegaschi hanno battuto soltanto una squadra modesta (Union Saint-Jean) in Coppa di Francia e faticano a risollevarsi in Ligue 1, dove nell’ultimo fine settimana si sono arresi 2-1 al Montpellier, sconfitta che ha favorito il sorpasso del Lille al terzo posto., la(Ansa) – Ilveggente.itIl rischio, per gli uomini di Adi Hutter, è quello di scivolare ulteriormente finendo fuori dalle prime quattro: si tratta di un’ipotesi tutt’altro che remota, dal momento che alle loro spalle anche Nizza e Lione sono a portata di sorpasso.