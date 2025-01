News.robadadonne.it - Perché sempre più giovani cinesi si ritirano nelle Youth Nursing Homes, gli ospizi della gioventù

Leggi su News.robadadonne.it

Mentre il Giappone ci ha fatto conoscere la cultura – con annesse problematiche – degli hikikomori, dalla Cina arrivano le, che sono veri e proprio case di cura.Queste strutture si starebbero diffondendo a macchia d’olio soprattuttozone ruraliCina, vicine alle grandi città, dove i Millennials e la Gen Z cercherebbero rifugio per scappare dai problemi lavorativi, ambientali ed econonomici “ereditati” dalle generazioni passate.Non è un modo per “andare in pensione” anzitempo, ma solo per godersi il tempo lento e non frenetico che solo l’anzianità regala;si possono fare attività creative come il canto o la sceneggiatura, oppure occuparsi degli animali o, ancora, tenersi impegnati con giochi di squadra o da tavola, per stimolare la socialità e non alienarsi.