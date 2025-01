Perché la Consulta ha bocciato il referendum sull’autonomia e cosa succede adesso | Presto nuove richieste

Leggi su Open.online

la Corte Costituzionale haildifferenziata? Edopo la scelta dei giudici della? La scelta dei giudici parte dalla sentenza precedente. Ovvero quella che pur confermando la legittimità della legge sotto il profilo costituzionale ha segnalato sette rilievi basati sul concetto di sussidiarietà. Il ministro Roberto Calderoli esulta: «Ora posso lavorare in pace senza più avvoltoi che mi girano sopra la testa». Ma il costituzionalista Alfonso Celotto avverte: «Ora parlamento e governo dovranno colmare i vuoti. È probabile che in seguito ci saranno nuovi ricorsi ereferendarie».IlPer capire la decisione della Corte bisogna fare un passo indietro. La legge Calderoli di fatto è una legge quadro, ovvero una cornice che fissa regole di ingaggio e iter per arrivare alla stipula di Intese Stato-Regione su alcune o tutte le 23 materie sulle quali le Regioni hanno possibilità di chiedere «maggiori e ulteriori forme di Autonomia» rispetto allo Stato.