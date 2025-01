Oasport.it - NFL, Championship Round Play-offs: come seguire i match in tv e streaming, il programma completo

Leggi su Oasport.it

Ci attende una domenica 26 gennaio davvero emozionante per quanto riguarda idella NFL 2024-2025. Andranno in scena, infatti, i dues che, di conseguenza, eleggeranno le due squadre che andranno a giocarsi il Super Bowl a New Orleans nella notte tra il 9 ed il 10 febbraio prossimi.Quale sarà il? Si inizierà alle ore 21.00 italiane (le ore 15.00 locali) con ildella NFC. Saranno di fronte due squadre che si conoscono benissimo, ovvero Philadelphia Eagles e Washington Commanders che, infatti, sono entrambe nella NFC East. Tutti i favori del pronostico sono sui padroni di casa, sospinti da Jalen Hurts e Saquon Barkley, ma attenzione al rookie QB Jaled Daniels, reduce dalla “masterclass” in casa dei Detroit Lions.Nel cuore della notte italiana (ore 02.