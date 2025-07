Braven – Il coraggioso | tutto quello che c’è da sapere sul film

Se sei un appassionato di avventure intense e protagonisti carismatici, non puoi perderti questa sera su Italia 1 alle 21:20 "Braven – Il coraggioso". Diretto da Lin Oeding e interpretato da Jason Momoa, il film ti porterà in una tranquilla cittadina al confine col Canada, dove il coraggioso Joe Braven si trova ad affrontare una minaccia inaspettata. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa emozionante pellicola.

Braven – Il coraggioso: trama, cast e streaming del film. Questa sera, giovedì 10 luglio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Braven – Il coraggioso, film del 2018 diretto da Lin Oeding e con protagonisti Jason Momoa, Stephen Lang e Garret Dillahunt. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. In una tranquilla cittadina al confine col Canada, vive il taglialegna Joe Braven insieme alla moglie, alla figlia e al padre. Una mattina decide di raggiungere, insieme al padre, la baita di famiglia. Le loro vite s'incroceranno con quelle di pericolosi trafficanti di droga poiché, per recuperare un carico, questi si recheranno proprio alla baita di Joe.

