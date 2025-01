Ilgiorno.it - “Mussolini e D’Annunzio facevano dissing?”: Barbero a Milano e studenti a lezione di fascismo

– “Lei sa cos’è un?”. “Un? No, sono un uomo del Medioevo”. Applausi dalla platea di 1.300 ragazzi delle scuole superiori che ieri mattina hanno assistito allaspeciale dello storico Alessandropromossa da Sky in collaborazione con Chora Media e Will al Teatro Lirico Giorgio Gaber. Al centro: l’avvento del, in occasione dell’uscita della serie tv Sky Original “M - Il Figlio del Secolo” (disponibile su Sky in prima serata al venerdì e in streaming su NOW) tratta dal libro di Antonio Scurati, con protagonista Luca Marinelli, lunedì tra gli. La prima puntata è stata proiettata alla fine dalla mattinata, durante la quale il professore ha dialogato con Davide Savelli con cui conduce il podcast “Chiedilo a”. Luogo non casuale, il Lirico, “perché qui, il 16 dicembre 1944,tenne il suo ultimo discorso pubblico”, evidenzia