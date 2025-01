Sbircialanotizia.it - Melania Trump, cosa si nasconde sotto al cappello ‘schermo’ scelto per l’Inauguration Day

Leggi su Sbircialanotizia.it

L'accessorio le ha coperto lo sguardo durante la cerimonia di insediamento di, provocando critiche e scatenando i social. Ma non è la prima volta che una First Lady ne indossa uno Le malelingue dicono che volevare lo sguardo affilato. Alcuni lo hanno ribattezzato 'ildella castità', dal momento che non permetteva di .L'articolosialperDay è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.