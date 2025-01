Lilt lo sguardo e il sorriso | concorso fotografico a Salerno Ecco il bando

Leggi su Ildenaro.it

Settecento euro per il primo classificato della categoria professionisti e 300 € per il primo classificato della categoria emergenti, 400 € per il secondo classificato della categoria professionisti e 250 € per il secondo classificato della categoria emergenti, 300 € per il terzo classificato della categoria professionisti e 200 € per il terzo classificato della categoria emergenti oltre a due copie del catalogo per ogni vincitore. Sono questi i premi destinati ai vincitori del primo, con iscrizione gratuita, organizzato dall’associazionedipresieduta da Giuseppe Pistolese.Come da, pubblicato sul sito della, nella giornata di ieri 20 gennaio il comitato organizzatore ha dunque annunciato i premi del“Loe il”, rivolto a fotografi professionisti ed emergenti, che sta già riscuotendo grande consenso, con diverse richieste di iscrizione già pervenute.