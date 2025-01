Ilrestodelcarlino.it - Libri, teatro e spettacoli. Rimini celebra la Memoria

non dimentica eil ricordo dell’orrore nazifascista perché non si ripeta mai più. In occasione del giorno della, la città dà il via ad una serie di appuntamenti pronti a partire da questo giovedì. Lunedì 27, giorno della ricorrenza internazionale, alle 10.30 verrà posata una corona di alloro sul monumento dedicato alle vittime dei campi di prigionia nazisti, al parco ’Ai caduti nei lager’ di via Madrid. "Davanti alle difficoltà sociali spesso le persone tendono a rifugiarsi nell’’uomo forte’ e in ideologie totalitarie – dice il sindaco Sadegholvaad –. I cicli della storia a volte si ripetono e con queste iniziative cerchiamo di arginare tali derive, con lo scopo di non dimenticare mai". Tanti gli eventi dedicati alla cittadinanza ed un progetto di educazione dedicato alle scuole superiori del territorio che coinvolge 130 ragazzi di 17 e 18 anni.