L’accesso ai servizi fa la differenza

PISTOIAUn focus in particolare viene dedicato al rapporto fra numero di immobili residenziali e nuclei familiari. Secondo il report gli immobili residenziali censiti alla data del 2023 sono 159.659, mentre i nuclei familiari sono 126.724. Da questo emerge unadi 32.935. A questo proposito il Sunia legge in questi termini il dato. "Questaè determinata dall’assenza di aspetti come la facilità di accesso ai– viene spiegato –, i trasporti, la mobilità, più in generale le possibilità occupazionali che riduce l’appetibilità residenziale e per la Provincia di Pistoia questa valutazione è da ritrovarsi nel fenomeno della de-antropizzazione caratteristico delle cosiddette aree interne presenti nella Provincia di Pistoia". Da qui la valutazione. "Considerando potenzialmente gli alloggi privi al suo interno di nuclei familiari come alloggi indisponibili alle locazioni residenziali (32935 Provincia di Pistoia) – si legge ancora – gli annunci turistici drenano l 8% degli alloggi potenzialmente a disposizione".