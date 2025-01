Lanazione.it - La moda a Fivizzano. Nell’antica bottega nasce la sartoria di Tatiana Marcelli

Leggi su Lanazione.it

In quell’antico fondo si vendevano stoffe e macchine da cucire Singer. E lì oggi, sarta d’alta, porta a"l’autentico Made in Italy”. In piazza Medicea, a pochi metri di distanza dalla Chiesa Prepositurale, di fronte la cinquecentesca fontana voluta da Cosimo dei Medici, il fondo dove a breve aprirà “L’Officina dei Drappi”. In dialetto locale, drappi significa panni, tessuti, abiti. Lei,, è una giovane laureata in Scienze dell’Educazione, originaria di una vicina frazione dove vive con la famiglia, che fin da piccola ha avuto la passione di confezionare abiti, cucire e rammendare. "C’è stato anche un periodo che, con un cugino, vendevo stoffe ai mercati di, Aulla, Monzone e La Spezia – racconta – ma da sempre coltivavo l’idea di mettere in piedi un’attività finalizzata a confezionare abiti su misura, dando la possibilità alla clientela di scegliere fra tanti tessuti, per varietà, colori e composizione.