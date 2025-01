Quotidiano.net - La Cina avverte Trump, conseguenze enormi se saltano le regole globali: “Guerra dei dazi pericolosa per tutti”

Davos, 21 gennaio 2025 – Ie l’uscita degli Usa dall’Accordo di Parigi sul clima. Lafa sentire la sua voce su due temi caldi degli ultimi giorni nei rapporti con il nuovo presidente. Mentre per ialle importazioni non sono state prese ancora decisioni,ha già firmato, fra i 100 ordini esecutivi emanati nel suo primo giorno da presidente, l’uscita degli Usa dall’Accordo sul clima di Parigi. Due questioni sulle quali la, non in modo diretto e mai citando, ha fatto sentire la sua voce in particolare a Davos al World Economic Forum. “Il protezionismo non porta da nessuna parte, le guerre commerciali non hanno vincitori”. Lo ha detto il vice-premier della Repubblica popolare cinese Ding XueXiang durante il suo discorso al Forum economico mondiale. Nel suo 'special address', Ding ha più volte rievocato l'intervento che il presidente cinese Xi Jinping tenne a Davos nel 2017 a favore dellazzazione.