Ilrestodelcarlino.it - Iscrizioni a scuola da oggi in Emilia-Romagna: ecco come fare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 21 gennaio 2025 - Al via, martedì 21 gennaio, le2025-2026 per elementari, medie e superiori statali. A Bologna, sarà il Comune a raccogliere le domande per le materne comunali e statali. Si comincia alle ore 8 del 21 gennaio per l’invio delle domande che dovrà avvenire entro le 20 del 10 febbraio 2025. I genitori effettueranno online, attraverso la piattaforma Unica, leper tutte le classi iniziali dell’elementare, media e superiore statale. Online anche leai percorsi di istruzione e formazione professionale e alle scuole paritarie che su base volontaria aderiscono alla modalità telematica. Alla piattaforma Unica si accede attraverso le credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cie (Carta di identità elettronica), Cns (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).