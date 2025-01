Unlimitednews.it - Intesa Sanpaolo promuove lo sviluppo delle Pmi italiane negli Usa

MILANO (ITALPRESS) –annuncia la prima iniziativa del 2025 per le PMI che intendono ampliare il proprio businessStati Uniti. L’incontro “USA: Sfide e Opportunità”, dedicato a 800 aziende clienti del Gruppo, è organizzato in forma di webinar dalla Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese e realizzato in collaborazione con le strutture della Divisione IMI Corporate&Investment Banking e dell’Area di Governo Institutional Affairs and External Communication del Gruppo.Ad aprire il seminario, gli interventi di Stefano Barrese e del Console Generale d’Italia a New York Fabrizio Di Michele, cui sono seguiti quelli di Lewis Eisenberg, già Ambasciatore USA in Italia e di Regina Corradini D’Arienzo, Amministratore Delegato di Simest. Persi sono alternate le voci di Gregorio De Felice, Chief Economist, Paolo Melone ResponsabileEstero e Internazionalizzazione, Alberto Mancuso, Executive Director International Network IMI CIB Division, e di Nicola Baiocchi Di Silvestri, Country Manager USA & Americas.