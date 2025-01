Lanazione.it - Intervento estetico ’insoddisfacente’. Dottoressa condannata a pagare

TERNIdell’ospedale Santa Mariadalla Corte dei Conti dell’Umbria a rifondere l’azienda ospedaliera della somma di 24mila euro, valore della transazione con una paziente di 48 anni che aveva lamentato “insoddisfazione“ in seguito ad un’ operazione di “mastoplastica additiva“, l’aumento del volume del seno. Laaveva eseguito l’in regime libero professionale di intramoenia. "La paziente – si legge nella sentenza - formulava istanza di risarcimento danni nei confronti dellae dell’ospedale, producendo un parere medico legale nel quale si sosteneva che l’era stato oggettivamente insoddisfacente dal punto di vistaa causa di un’esecuzione tecnica inidonea e non adeguata alla condizione della paziente". Quindi la decisione dell’Azienda ospedaliera di concludere in via stragiudiziale il contenzioso, con un accordo transattivo e 24mila euro da corrispondere alla paziente.