Il presidente-maratoneta | Sfruttiamo il Parco Qui si sono allenati anche gli ori olimpici

"Gli interventi di riqualificazione degli impianti sportivisempre fatti positivi, ma il territorio monzese-brianzolo deve lavorare ancora molto sul piano degli investimenti destinati allo sport". A dirlo è uno che lo sport lo mastica tutti i giorni da più di quarant’anni, e che con il suo incarico di neo-di Fidal Lombardia, ha tutti gli elementi per confrontare la ’sua’ Monza al resto della Lombardia e d’Italia. Luca Barzaghi, prima da atleta con un lungo palmares alle spalle, poi da dirigente di Forti e Liberi e Atletica Monza (di cui è ancora consigliere) e da ottobre in testa alla Fidal lombarda (dopo due mandati consecutivi da vice), ha le idee molto chiare su ciò che ci sarebbe ancora da fare. "Di questi tempi le amministrazioni comunali fanno fatica a reperire i fondi da destinare allo sport, e questo è comprensibile, ma se non ci mette una pezza l’Amministrazione, è impossibile che le società sportive possano da sole gestire gli impianti o fare investimenti sugli impianti – osserva il dirigente sportivo –.