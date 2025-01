Ilrestodelcarlino.it - Gli insegnamenti dei campioni: "Lo sport è come una scuola"

Una grande ola e un teatro pieno di studentesse e studenti a rispondere all’appello. Interessante mattinata, ieri al teatro dell’Aquila di Fermo, per l’evento ‘e salute’ a conclusione del progetto ‘Ali Mens’ della provincia di Fermo, finanziato dall’Unione province italiane (Upi), tramite l’iniziativa ‘Game Upi-tutti in gioco nessuno escluso’. Sul palco, il giornalista Raffaele Vitali a introdurre il presidente della provincia Michele Ortenzi, per l’occasione entusiasta padrone di casa, che ha annunciato: "Il nostro progetto, unico finanziato nelle Marche, lo sarà anche per il prossimo anno. Intendiamo favorire l’alleanza educativa tra il sistemaivo e la comunità educante; promuovere lostrumento di integrazione dei giovani all’interno della comunità rafforzando le competenze dei singoli e della comunità provinciale; non da ultimo, promuovere uno stile di vita sano".