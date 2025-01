Agi.it - Giovanni Amoroso è il nuovo presidente della Corte Costituzionale

AGI -è il. La sua elezione è avvenuta all'unanimità. Eletto alla Consulta dai magistrati di Cassazione il 26 ottobre 2017,è vicedal 12 dicembre 2023 e, dal 21 dicembre scorso, dopo la fine del mandato di Augusto Barbera, è statofacente funzioni. Il suo mandato allaterminerà nel novembre 2026. Nato a Mercato Sanseverino nel 1949, è stato nominato magistrato con decreto ministeriale del 27 marzo 1975: ha svolto le funzioni di pretore penale presso la pretura di Bergamo (1976-1980) e di pretore del lavoro presso la pretura di Roma (1980-1984). Assegnato all'Ufficio del MassimarioCassazione nel 1984, prima come magistrato di tribunale (1984-1989) e poi come magistrato d'appello (1996-2000), è stato applicato alla sezione Lavoro dove ha partecipato ai collegi come relatore e poi estensore delle pronunce adottate.