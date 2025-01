Ilgiorno.it - Fondazione comunitaria di Varese: dalla cultura al sociale, un anno di progetti e risorse

, 21 gennaio 2025 – Tempo di bilanci perdel Varesotto, il principale ente filantropico del territorio. Nel 2024 sono stati deliberati stanziamenti per 1 milione e 400mila euro daprovenienti daCariplo per un totale di 179sostenuti, mentre per quanto riguarda i fondi raccolti il risultato si attesta attorno ai 700mila euro (tra raccolte a progetto, raccolte a patrimonio e raccolte su fondi), con un numero di donazioni pari a oltre 1400. Dati che confermano il trend di crescita nella raccolta fondi registrato negli ultimi cinque anni. Sono 5 i nuovi fondi solidali nati negli ultimi 12 mesi, con la novità della creazione del primo fondo legato a una Comunità energetica rinnovabile. Progressi Nell’ultimosono stati emessi tre bandi generici (Arte e, Interventi sociali e Oratori estivi) che hdato gambe adi realtà attive sul territorio per la promozione di eventili, per iniziative sociali a sostegno delle fragilità e per la realizzazione degli oratori estivi.