Anteprima24.it - Fiva Confcommercio, delegazione casertana all’assemblea nazionale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente provinciale diCaserta, Vincenzo De Matteo, ha partecipato a Romadella Federazione, presieduta da Giacomo Errico, per affrontare alcune delle problematiche che stanno investendo la categoria degli ambulanti. Una su tutte quella relativa alla legge Bolkestein che impone una serie di regole a favore della concorrenza nel settore dei servizi. Una direttiva che non è stata bene accolta dai venditori ambulanti che chiedono una serie di modifiche dei criteri di riassegnazione delle licenze e soprattutto sperano che i metodi attuativi siano emanati dalla Regione ai singoli Comuni. ‘Il nostro coinvolgimento – spiega De Matteo – testimonia l’impegno forte a sostegno della categoria.Caserta c’è, è presente ai tavoli nazionali per rappresentare le istanze degli associati e continuerà ad essere in prima linea per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.