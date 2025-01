Errore disastroso finisce male per il Milan

Leggi su Sportface.it

Lo ha commesso Cardinale e ne sta pagando le conseguenze la squadra. Conceicao parla già come FonsecaDa Fonseca a Conceicao, la situazione alè rimasta tale e quale. Sì ok, l’ex Porto ha vinto subito la Supercoppa rimontando l’Inter in finale. Ma quello in Arabia è sembrato più un successo di nervi e cuore, un successo sporadico come è stato quello in Champions contro il Real, favorito tra l’altro dal suicidio nerazzurro, che quello di una vera svolta.Conceicao come Fonseca, società prima responsabileLa prova di ciò si è avuta in campionato: pari casalingo col Cagliari, tre punti in casa del Como rischiando concretamente di perderla e – terzo indizio – ko in casa della Juventus sparendo completamente nel secondo tempo. Con annessa sfuriata di Conceicao, molto simile alle tante di Fonseca da allenatore virtualmente già esonerato.