Gamberorosso.it - Ecco come il ban di TikTok potrebbe cambiare il destino dei food influencer (e cosa potrebbe fare Trump)

In principio fu YouTube. Poi la culla dell'marketing, Instagram. Dal 2016 il vero terremoto nel mondo dei content creator ha però solo un nome:. In nemmeno dieci anni il social cinese ha stravolto le regole del gioco, trasformandosi in una miniera d’oro anche per chi opera nel settore del& wine. Un catalizzatore senza precedenti, tra ricette che diventano virali nel giro di pochi secondi, trucchi da chef stellati svelati a colpi di swipe e recensioni capaci di riempire i ristoranti in tempo record. Masuccederebbe se la app dovesse scomparisse definitivamente dagli Stati Uniti? Una domanda che, dopo il ban dagli Usa la scorsa domenica, sembra non essere solo più solo ipotetica per tantiblogger. Pronti a puntare tutto su RedNote in attesa del salvataggio ufficiale dipreannunciato dal presidente eletto Donaldalla vigilia del suo giuramento.