Donald Trump e le preoccupanti misure anti gender

a la crociata “” contro le identità di genere: un pericolo per i diritti civili e un attacco diretto alle persone transe non-binary., appena riconfermato alla presidenza degli Stati Uniti, ha firmato una serie di ordini esecutivi con l’obiettivo di consolidare la sua visione politica radicale. Tra questi, un provvedimento particolarmente inquietante prende di mira le persone transe non-binary, sotto il pretesto di “difendere le donne” e ristabilire una supposta “verità biologica”. L’ordine, intitolato “Defending women fromideology extremism and restoring biological truth to the federal government”, rappresenta un manifesto politico che rinnega le conquiste ottenute dalla comunità LGBTQI+ negli ultimi decenni.Il decreto impone alle agenzie federali di eliminare ogni riferimento all’identità di genere non conforme al binarismo uomo-donna e di cestinare strumenti e linee guida inclusivi, come il White House Toolkit on TransEquality.