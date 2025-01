Coppa del Mondo Brignone deraglia e esce in seconda manche | Difficile da mangiare giù

Leggi su Ilfaroonline.it

Kronplatz, 21 gennaio 2025 – Nell’ultimo gigante didel, prima dei Mondiali di Saallbach, in Austria, l’Italia manca il podio. Nello Sci Alpino Femminile, Federicae Sofia Goggia, dopo la grande e vittoriosa prova di Cortina, escono di gara a Plan de Corones, a Kronplatz.Al comando della prima, laha avuto unmento sulla neve, dopo una spigolata, pochi secondi dopo il via della.Sofia Goggia è finita fuori di pista nella prima. Marta Bassino non ha gareggiato per colpa dell’influenza.“Dovessi tornare in partenza, probabilmente farei la stessa gara; non pensavo che quel dosso mi potesse scaricare così tanto – sono le parole dial parterre – Mi dispiace, perchè sto sciando davvero bene in gigante e mi scoccia uscire così.