Lapresse.it - Consulta, chi è il nuovo presidente Giovanni Amoroso

Leggi su Lapresse.it

è ildella, che si è riunita stamani per eleggere il successore di Augusto Barbera, il cui mandato è terminato un mese fa.è stato eletto all’unanimità e i giudici Francesco Viganò e Luca Antonini sono stati nominati vicepresidenti della Corte Costituzionale.Giudice delladal novembre 2017,era vicedella Corte dal 2023 efacente funzioni dal 21 dicembre scorso. Il suo mandato presso la Corte terminerà nel novembre del 2026. Il profilo deldella Corte CostituzionaleNato a Mercato San Severino (Salerno) il 30 marzo del 1949,ha conseguito con lode il diploma di laurea in giurisprudenza nell’anno 1971 presso l’Università degli studi La Sapienza di Roma, discutendo una tesi in economia politica sul tema ‘Corso dei cambi e bilancia dei pagamenti’.