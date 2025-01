Ilgiorno.it - Cibo e cultura: presentazione del libro 'La scuola delle nonne' a Milano

"Che ilsia arte eè evidente. Diversamente non sarebbe patrimonio immateriale della umanità come tutela dell’Unesco. Ma che le ricettesiano letteratura per raccontarci chi eravamo e chi forse non siamo più è l’ingrediente piccante della serata.". Così Massimiliano Finazzer Flory presenta ildi Marisol Burgio di Aragona “La. Viaggio nel passato attraverso la cucina di una nonna dalmata e di una renana” (ed. La vita felice). "Del resto, letteratura e cucina sempre più sono alleate per dare gusto all’esperienza della" Da qui ladi venerdì alle 18 in Casa del Manzoni (via Morone, 1) a. Alla presenza dell’autrice intervengono Mauro Novelli, Pier Luigi Vercesi, letture di Finazzer Flory. Ingresso libero.