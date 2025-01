Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: non solo Kelly e Renato Veiga, si valutano anche altri sette profili. La lista aggiornata

di RedazioneNews24: non, siper rinforzare la retroguardia. LaContinua senza sosta la ricerca delal primo dei due difensori centrali che la società bianconera ha intenzione di regalare a Thiago Motta. Oltre aci sononomi.A partire da Danso del Lens passando per Tomori del Milan, Hancko del Feyenoord e Antonio Silva del Benfica, senza dimenticare poi i giovani della Serie A come Kristensen dell’Udinese, Goglichidze dell’Empoli e Coppola del Verona.Leggi sunews24.com