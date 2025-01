Ilgiorno.it - Busto Arsizio, in tribunale con coltelli e taglierini: fermato all’ingresso

, 25 gennaio 2025 – Ha tentato di varcare l’ingresso deldicon un vero e proprio arsenale nascosto nello zaino e nelle tasche del giubbotto. È accaduto questa mattina quandodel Palazzo di giustiziacco si è presentato un uomo che ha dichiarato di non avere con sè nulla di pericoloso nè di metallico. Eppure al suo passaggio il metal-detector ha cominciano a suonare. E così è stato per tutte le volte che l’uomo ha tentato di passare dissimulando qualsiasi tensione. A quel punto però le guardie giurate in servizio a Palazzo si sono insospettite e gli hanno chiesto di vuotare le tasche e lo zaino che aveva con sè. Ne è venuto fuori un piccolo arsenale: dueni multiuso, un coltello da cucina,, una chiave inglese e altri oggetti che avrebbero potuto trasformarsi in armi.