Giani va da Schlein per il bis Lunedì la segreteria per ricompattare il partito

In un clima già teso, la Toscana si prepara a un duello cruciale: Giani vola a Roma per incontrare Schlein e tentare di ricucire le ferite aperte nel partito. Nel frattempo, la segreteria regionale si riunisce per rilanciare l’unità interna. Una settimana decisiva che potrebbe segnare il futuro del Pd in Italia. La sfida è aperta: riusciranno i leader a superare le tensioni e a rafforzare il fronte?

Firenze, 11 luglio 2025 – Si preannuncia un inizio settimana di fuoco in casa Pd: Giani atteso a Roma, tra lunedì e martedì, per il faccia a faccia finale con Schlein per ricucire col nazionale dopo gli scossoni delle ultime 48 ore, e segreteria regionale convocata da Emiliano Fossi per lunedì sera. Missione: (ri)compattare il partito. “Vero, il segretario si trova fra l’incudine e il martello. Da un lato il “fate presto“ dei territori, dall’altro l’attendismo del Nazareno per questioni di equilibri nazionali. Ma Emiliano sta facendo e farà lunedì un ottimo lavoro”, mormorano gli schleiniani che imperterriti resistono alla buriana sollevata dallo sprint di Eugenio Giani per incassare la ricandidatura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giani va da Schlein per il bis. Lunedì la segreteria per (ri)compattare il partito

