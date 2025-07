Crisi climatica e futuro Luca Mercalli | Dobbiamo prepararci a estati fino a 43 gradi

Il cambiamento climatico non è più un problema lontano: è una realtà che ci sta già colpendo e cambierà radicalmente le nostre estati. Luca Mercalli, noto climatologo e divulgatore, ci invita a riflettere sull'urgenza di agire e prepararci a estati da record fino a 43°C. Oggi alle 19 ad Alberese, nel cuore della Maremma, si terrà una conferenza imperdibile per capire come possiamo affrontare questa sfida e garantire un futuro sostenibile.

Grosseto, 11 luglio 2025 – ‘Crisi climatica ed ecologica: un lusso o una necessità per la nostra sopravvivenza?’ è il titolo della conferenza che il climatologo Luca Mercalli terrà oggi alle 19 ad Alberese, nel Parco della Maremma, nel Granaio Lorenese. Direttore della rivista ’Nimbus’, presidente della Società Meteorologica Italiana, ricercatore su climi e ghiacciai alpini, ha lavorato tra le altre cose a “Che tempo che fa”, “Scala Mercalli”, “TGMontagne” e Rainews24. Il clima. Considerato il periodo, potremmo definirlo un tema ’caldo’. “Continuiamo purtroppo a vedere commenti su quanto ci costi far fronte alla crisi climatica in corso sul fatto che le auto elettriche costano care e che perderemo posti di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crisi climatica e futuro. Luca Mercalli: “Dobbiamo prepararci a estati fino a 43 gradi”

Crisi climatica ed ecologica. La spiegazione di Luca Mercalli - La crisi climatica ed ecologica rappresenta ormai un tema di fondamentale importanza per il nostro futuro.

