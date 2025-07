Difendere i bimbi dal caldo | la guida Crema fattore 50 e dieta a colori

L'estate è alle porte e con essa le sfide di proteggere i nostri piccoli dal caldo estremo. Tra creme SPF 50, abbigliamento adeguato e diete a colori, ogni dettaglio conta per garantire sicurezza e benessere. Il professor Diego Peroni ci guida in un vademecum pratico e semplice, affinché questa estate sia all'insegna della salute e della serenità per i più piccoli. Ecco come difenderli al meglio, senza rinunciare alla gioia delle giornate estive.

Pisa, 11 luglio 2025 – C rema protettiva fattore 50, magliette a maniche lunghe, cappellino a tesa larga, dieta a "colori" senza zuccheri o grassi animali, e una "poppata" in più non guasta. E' un piccolo ma preziosissimo vademecum per proteggere i bambini dal caldo torrido sia al mare che in montagna che in città. Chi ci dà la bussola per un'estate sana nonostante i ruggiti del solleone, è il direttore di pediatria, professor Diego Peroni. Protezione solare. "Non si fanno sconti. La crema protettiva deve avere il fattore più alto e cioè, 50. Nessuno sconto neppure se si tiene il bambino sotto l'ombrellone.

