Lacrime e bandiere rosse I compagni in piazzaper l’addio ad Albertosi

Lacrime e bandiere rosse si sono sventolate in piazza a Carrara, testimoniando l’amore e la riconoscenza per Piercarlo Albertosi, figura di grande spessore e impegno civile. L’addio all’ex presidente dell’Anpi di Montignoso ha riunito amici, istituzioni e familiari in un’ultima commemorazione emozionante. Per Albertosi, che lascia una famiglia affettuosa e un patrimonio di valori, questa giornata rappresenta un tributo sentito alla sua vita dedicata alla comunità.

Carrara, 11 luglio 2025 – Grande commozione e bandiere rosse per l’addio a Piercarlo Albertosi. L’ex presidente dell’Anpi di Montignoso, deceduto a 75 anni, ha ricevuto l’ultimo saluto da amici, istituzioni e familiari che per l’occasone si sono riuniti in piazza Gramsci. Per Albertosi, che lascia la moglie Vanna, la figlia Claudia e i nipoti, sono state tante le testimonianze di amicizia e stima. Dipendente dell’Asl, era sempre riuscito a mantenere vivo il suo forte impegno sociale. Tra i presenti, la sindaca Serena Arrighi, il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, Mariella Lenzetti dell’Anpi provinciale insieme a Cesare Del Giudice presidente della sezione di Montignoso, Domenico Guadagnucci di Rifondazione, il segretario provinciale Cgil Nicola Del Vecchio e tanti altri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lacrime e bandiere rosse. I compagni in piazzaper l’addio ad Albertosi

