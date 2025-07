Il fatto del giorno | Caso Nada Cella gli sviluppi all' ultima udienza | Video

Il mistero del cold case di Chiavari torna sotto i riflettori, con gli ultimi sviluppi dall'ultima udienza e un video esclusivo. La sorella di Nada Cella rivela una rivelazione sconvolgente: “Mia madre disse ‘Soracco non l’ha uccisa, ma sa chi è stato’”. Marco Fagandini analizza la delicata vicenda di cronaca genovese, lasciando aperta la porta a nuove piste e speranze di verità. Restate con noi per scoprire cosa emerge da questa intricata vicenda.

Le novità del cold case di Chiavari. La sorella di Nada: “Mia madre disse ‘Soracco non l’ha uccisa, ma sa chi è stato’”Ne parla Marco Fagandini della cronaca di Genova. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Il fatto del giorno: Caso Nada Cella, gli sviluppi all'ultima udienza | Video

La sorella di Nada Cella: “Mia madre disse: ‘Soracco non l’ha uccisa, ma sa chi è stato’” - Continua il processo per l’omicidio avvenuto nel 1996 a Chiavari nello studio del commercialista Marco Soracco, imputato per favoreggiamento. Secondo ilsecoloxix.it

Caso Nada Cella, “Un detenuto di nome Cecere accusò un compagno di carcere” - Genova – Fra le tante piste e trame che gli inquirenti genovesi hanno attentamente scandagliato per risolvere il mistero dell’omicidio di Nada Cella, ce n’è una che in questi giorni è tornata sotto la ... Si legge su ilsecoloxix.it