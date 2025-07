Aggredito con una bottiglia rotta da un 15enne. “Poteva uccidere. E io dovevo per forza difendere i miei clienti”.

In un devastante episodio a Viareggio, Oreste Giannessi, titolare del bagno Nettuno, si è trovato costretto a fronteggiare un giovane di 15 anni armato di una bottiglia rotta: un gesto potenzialmente fatale. La sua reazione, dettata dalla necessità di tutelare clienti e passanti, ha evitato una tragedia. La scena testimonia come il coraggio possa fare la differenza tra emergenza e disastro.

Viareggio, 11 luglio 2025 – "Quel ragazzo poteva uccidere qualcuno con quel coccio di bottiglia. Per questo non potevo permettere che entrasse nel bagno, dovevo assolutamente difendere i miei clienti". E' lucido il racconto di Oreste Giannessi, titolare del bagno Nettuno in Passeggiata, che insieme al cognato – entrambi rimasti feriti a un braccio – è riuscito a bloccare e immobilizzare quel giovane che è stato poi preso in consegna dai carabinieri. Si tratta di un minorenne tunisino di 15 anni, denunciato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Quel ragazzino, in un caldo primo pomeriggio di luglio, ha letteralmente seminato il panico in spiaggia e in Passeggiata in un'ora in cui – poco prima delle 14 – la gente tornava al mare dopo aver pranzato.