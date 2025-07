Cecina si cala dalla finestra e tenta la fuga nei campi con 8 chili di hashish | denunciato

Un episodio incredibile scuote la tranquilla zona industriale di San Pietro in Palazzi: una persona si calava dalla finestra con un sacco colmo di hashish, tentando una fuga disperata. La scena, avvistata da passanti attenti, ha portato alla scoperta di quasi 8 chili di sostanza stupefacente nascosti nei panetti. Un tentativo di contrabbando sventato che mette in luce le insidie del mercato illecito e l’abilità delle forze dell’ordine nel contrastarlo.

Hanno visto calarsi dalla finestra di un appartamento al secondo piano di un edificio nella zona industriale di San Pietro in Palazzi una persona con in mano un voluminoso sacco di plastica, per poi scoprire che all'interno di questo c'erano quasi 8 chili di hashish suddiviso in panetti e 200. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

